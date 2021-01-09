У Збройних силах України на коронавірус хворіють 1 265 людей. Протягом 8 січня недугу виявили ще у 44 військових та працівників ЗСУ.

Коронавірус у ЗСУ: яка ситуація зараз

Всього за час епідемії COVID-19 в Україні одужали 13 263 військових, померли – 38. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.

Актуально За добу в Україні виявили 4 846 хворих на коронавірус

Наразі хворіють 1 265 людей. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 49 військових. Крім того, у 8 з них протягом найближчих 3 діб ізоляція завершується.

За добу 8 січня коронавірус підтвердили у 44 військових та працівників ЗСУ.

У лікарнях опинилися 8 людей

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 2 військових;

Військово-медичний клінічний центр Південного та Північного регіонів, Хмельницький, Чернівецький військовий госпіталь, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовому;

Новомосковська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 36 хворих

Дніпропетровська область – 10 військових та 1 працівник ЗСУ;

Миколаївська область – 10 військових;

Житомирська область – 4 військових та 1 працівник ЗСУ;

Хмельницька область – 3 військових;

Львівська, Донецька та Одеська області – по 2 військових;

Київська область – 1 військовий.

Усі пацієнти перебувають у задовільному стані, у них легкий перебіг захворювання.

Важливо! У медичному штабі наголошують, що найчастіше COVID-19 поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими. Тому людей просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.