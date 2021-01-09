У лавах ЗСУ COVID-19 підтвердили у 44 людей: де найбільше хворих
У Збройних силах України на коронавірус хворіють 1 265 людей. Протягом 8 січня недугу виявили ще у 44 військових та працівників ЗСУ.
Коронавірус у ЗСУ: яка ситуація зараз
Всього за час епідемії COVID-19 в Україні одужали 13 263 військових, померли – 38. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.
Актуально За добу в Україні виявили 4 846 хворих на коронавірус
Наразі хворіють 1 265 людей. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 49 військових. Крім того, у 8 з них протягом найближчих 3 діб ізоляція завершується.
За добу 8 січня коронавірус підтвердили у 44 військових та працівників ЗСУ.
У лікарнях опинилися 8 людей
- Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 2 військових;
- Військово-медичний клінічний центр Південного та Північного регіонів, Хмельницький, Чернівецький військовий госпіталь, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовому;
- Новомосковська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 36 хворих
- Дніпропетровська область – 10 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Миколаївська область – 10 військових;
- Житомирська область – 4 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Хмельницька область – 3 військових;
- Львівська, Донецька та Одеська області – по 2 військових;
- Київська область – 1 військовий.
Усі пацієнти перебувають у задовільному стані, у них легкий перебіг захворювання.
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