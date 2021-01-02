Протягом 1 січня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили у 42 людей, 3 з них госпіталізували. Загалом наразі хворіють 1 775 військових.

COVID-19 у ЗСУ: яка ситуація

Всього за час епідемії одужати вдалося 12 393 людям, на жаль, померли – 38. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.

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Хворіють зараз 1 775 військових та працівників ЗСУ. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 179 людей. Крім того, у найближчі 3 доби у 19 військових завершується термін ізоляції.

За добу 1 січня зафіксували 42 нових випадки захворювання на COVID-19

Що відомо про госпіталізованих

У лікарні опинилися 3 військових. У Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Деснянський військовий госпіталь госпіталізували по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом лікарів перебувають 39 людей

Київська область – 12 військових;

Миколаївська область – 9 військових;

Житомирська область – 7 військових та 1 працівник ЗСУ;

Чернігівська область – 5 військових;

Черкаська та Вінницька області – по 2 військових;

Хмельницька область – 1 військовий.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.

Важливо! У медичному штабі наголошують, що найчастіше коронавірус поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими людьми. Тому просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.