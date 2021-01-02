Коронавірус у ЗСУ: на Новий рік у лікарні опинилися 3 військових
Протягом 1 січня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили у 42 людей, 3 з них госпіталізували. Загалом наразі хворіють 1 775 військових.
COVID-19 у ЗСУ: яка ситуація
Всього за час епідемії одужати вдалося 12 393 людям, на жаль, померли – 38. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.
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Хворіють зараз 1 775 військових та працівників ЗСУ. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 179 людей. Крім того, у найближчі 3 доби у 19 військових завершується термін ізоляції.
За добу 1 січня зафіксували 42 нових випадки захворювання на COVID-19
Що відомо про госпіталізованих
У лікарні опинилися 3 військових. У Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Деснянський військовий госпіталь госпіталізували по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом лікарів перебувають 39 людей
- Київська область – 12 військових;
- Миколаївська область – 9 військових;
- Житомирська область – 7 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Чернігівська область – 5 військових;
- Черкаська та Вінницька області – по 2 військових;
- Хмельницька область – 1 військовий.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.
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