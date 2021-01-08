Коронавірус у ЗСУ: кількість інфікованих за добу значно зменшилася
У Збройних Силах України станом на 8 січня коронавірусом хворіє 1270 військових. За минулу добу зареєстровано 39 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 78 осіб менше у порівнянні з 7 січням.
Епідемситуація у ЗСУ
Всього за час пандемії одужали 13 214 осіб, померли – 38 людей. Про це у фейсбуці повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.
До речі За добу в Україні виявили 5 676 хворих на COVID-19
На ізоляції та самоізоляції перебуває 60 осіб. У 10 військовослужбовців карантинні обмеження закінчуються у найближчі 3 доби.
У лікарні госпіталізовано 7 осіб
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;
- 65 військовий мобільний госпіталь – 4 військовослужбовці.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома перебуває 32 особи
- Київська область – 17 військовослужбовців та 7 працівників ЗСУ;
- Чернігівська область – 2 військовослужбовці;
- Миколаївська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ;
- Одеська, Вінницька, Донецька та Харківська області – по 1 військовослужбовцю.
У хворих спостерігається легкий перебіг захворювання.
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