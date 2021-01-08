У Збройних Силах України станом на 8 січня коронавірусом хворіє 1270 військових. За минулу добу зареєстровано 39 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 78 осіб менше у порівнянні з 7 січням.

Епідемситуація у ЗСУ

Всього за час пандемії одужали 13 214 осіб, померли – 38 людей. Про це у фейсбуці повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

До речі За добу в Україні виявили 5 676 хворих на COVID-19

На ізоляції та самоізоляції перебуває 60 осіб. У 10 військовослужбовців карантинні обмеження закінчуються у найближчі 3 доби.

У лікарні госпіталізовано 7 осіб

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;

65 військовий мобільний госпіталь – 4 військовослужбовці.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома перебуває 32 особи

Київська область – 17 військовослужбовців та 7 працівників ЗСУ;

Чернігівська область – 2 військовослужбовці;

Миколаївська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ;

Одеська, Вінницька, Донецька та Харківська області – по 1 військовослужбовцю.

У хворих спостерігається легкий перебіг захворювання.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу в Україні виявили 1,13 мільйона випадків інфікування. За цей час хворобу побороли 801 тисяча людей. На жаль, через COVID-19 померли 20 334 українці.