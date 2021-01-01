Станом на ранок 1 січня у Збройних силах України на коронавірус хворіють 1 766 осіб. За минулу добу 31 грудня зафіксували 163 нових випадки COVID-19. Це на 60 більше, ніж попередньої доби.

Коронавірус у ЗСУ: оновлена інформація

Загалом за час пандемії одужали 12 360 осіб. Щоправда, 38 людей, на жаль, померли внаслідок хвороби. Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

Актуально В Україні за добу виявили 9 432 хворих на коронавірус

На ізоляції (зокрема, самоізоляції) наразі перебувають 200 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 23 особи.

Минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 26 осіб

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 8 військовослужбовців.

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ.

Черкаський військовий госпіталь і 65 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці.

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Чернігівський і Чернівецький військові госпіталі – по 2 військовослужбовці.

Хмельницький військовий госпіталь і 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я пацієнтів – задовільний. Усі отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 137 осіб

Київська область – 33 військовослужбовці та 5 працівників ЗСУ.

Житомирська область – 6 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ.

Одеська область – 12 військовослужбовців і 4 працівники ЗСУ.

Дніпропетровська область – 14 військовослужбовців.

Чернігівська та Донецька області – по 7 військовослужбовців.

Хмельницька область – 5 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ.

Полтавська область – 6 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ.

Рівненська область – 6 військовослужбовців.

Миколаївська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ.

Івано-Франківська та Вінницька області – по 3 військовослужбовці.

Черкаська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ.

Харківська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ.

Львівська та Запорізька області – по 2 військовослужбовці.

Чернівецька, Херсонська, Волинська та Луганська області – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я пацієнтів – задовільний. У всіх можна спостерігати легкий перебіг захворювання.

Якою була ситуація попередньою доби Коронавірус у ЗСУ: від недуги померла ще одна людина

У медичному штабі підкреслюють, що найчастіше коронавірус поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими людьми (друзями або рідними). Тому просять не наражати себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.