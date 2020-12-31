За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 148 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на 31 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1937 людей. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Всього за час пандемії одужало 12026 людей. На жаль, від ускладнень померло 38 військових.

На ізоляції перебуває 362 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 36 осіб. За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

До закладів охорони здоров’я за минулу добу госпіталізовано 10 осіб:

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ– 3 військовослужбовці

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Полтавський, Житомирський та Білоцерківський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю

Сарнецька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 138 осіб:

Київська область – 27 військовослужбовців та 9 працівників ЗС України

Житомирська область – 18 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України

Одеська область – 17 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Дніпропетровська область – 8 військовослужбовців та 6 працівників ЗС України

Миколаївська та Вінницька області – по 10 військовослужбовців

Львівська область – 6 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України

Закарпатська область – 6 військовослужбовців

Черкаська та Запорізька області – по 1 військовослужбовцю та по 1 працівнику ЗС України

Харківська, Івано-Франківська, Чернівецька та Хмельницька області – по 2 військовослужбовці

Рівненська та Полтавська області – по 1 військовослужбовцю

Тернопільська область – 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.