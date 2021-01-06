Станом на 6 січня у Збройних силах України коронавірус виявили у 1 357 людей. 83 нових хворих зафіксували за минулу добу.

На ізоляції зокрема, й самоізоляції, перебувають 115 військових та працівників ЗС. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Актуально За добу в Україні виявили 6 911 хворих на COVID-19, майже 3 тисячі – госпіталізували

Найбільше нових випадків зараження серед військових зареєстрували у Київській та Одеській областях.

До медичних закладів госпіталізували 5 людей:

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України,

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, Деснянський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний і вони отримують необхідне лікування.

Станом на 6 січня у лавах ЗСУ внаслідок COVID-19 померли 38 військових та працівників. Натомість одужала 12 971 людина.

У ЗСУ наголошують, що найчастіше військові інфікуються під час зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.