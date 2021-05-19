Сіра речовина

Сіра речовина головного мозку – це ключовий компонент центральної нервової системи, який складається переважно з тіл нейронів і гліальних клітин. Вона відповідає за сенсорне сприйняття: зір, слух, пам'ять, емоції, мову. Будь-які відхилення від норми сірої речовини можуть впливати на функції нейронів.

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Вчені з Університету штату Джорджія (Georgia State University) першими досліджували вплив COVID-19 на сіру речовину і взаємозв'язок з різними симптомами, застосовуючи багатовимірний підхід. Вони вивчили результати комп'ютерної томографії у 58 неврологічних пацієнтів з важким COVID-19 і у 62 – без нього.

Коронавірус впливає на об'єм сірої речовини

Результати показали, що пацієнти з найбільш серйозними ускладненнями мали менший об'єм сірої речовини у верхній і середній лобових звивинах при виписці зі стаціонару, і цей стан зберігалося через шість місяців при контрольному обстеженні.

Об'єм сірої речовини в цій області також був значно знижений у пацієнтів, які отримували кисневу підтримку в порівнянні з хворими, яким не знадобилася така терапія. У добровольців, які перенесли важку лихоманку, спостерігалися зміни об'єму сірої речовини в нижній і середній скроневій звивині.

Які наслідки це має

Вчені зробили висновок, що лихоманка і дефіцит кисню, викликані коронавірусом, можуть бути пов'язані зі зменшенням сірої речовини. Вони також відзначили, що подібне явище спостерігається при різних психічних захворюваннях, наприклад, шизофренії, тому зміни в сірій речовині, можливо, викликають депресію, перепади настрою і неврологічні симптоми, на які страждають багато пацієнтів після COVID-19.