Коронавірусні нігті: як розпізнати новий симптом постковіду

Після перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів змінюється нігтьова пластина. Такий симптом отримав назву "ковідні нігті".

Лінії Бо

Саме явище не є новим – такі зміни нігтя мають назву "лінії Бо". Вони проявляються у формі заглиблень, які проходять горизонтально по нігтьовій пластині.

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Наразі про зв'язок коронавірусної хвороби та появою таких ліній на нігтях розповів британський епідеміолог Тім Спектр у Twitter.

"Ковідні нігті" можна розпізнати по чіткій лінії, яка залишається, коли відновлюється ріст нігтів після хвороби. Це може протікати без жодного висипу і виглядати цілком безпечно,

– зазначив експерт.

Такий симптом спостерігається не безпосередньо під час перебігу COVID-19, частіше – за 2-3 місяці після хвороби.

Який вигляд мають ковідні нігті

За словами лікаря, ці лінії можуть виглядати, як поглиблення, вм'ятини або гребені. При цьому такий симптом не обов'язково з'являється у всіх людей, які перехворіли COVID-19.

Коли ви відчуваєте серйозний фізіологічний стрес, зокрема, хворобу, відбувається зрушення в нігтьовому циклі. Зазвичай це помітно на всіх нігтях (не лише на одному) і, можливо, навіть на нігтях ніг,

– додав дерматолог Доріс Дей.

Чи означає цей симптом, що ви хворіли на коронавірус

Зауважимо, що інші інфекційні хвороби також можуть спровокувати це явище.

Будь-які системні захворювання можуть порушити ріст нігтів, що може відбитися на відхиленнях у їхньому зовнішньому вигляді. Це можна побачити при будь-якій важкій хворобі,

– розповів науковий співробітник Центру Джона Хопкінса Амеш Адаля.

Наприклад, порушення нігтів може проявитися під час хвороб, які викликають високу температуру або хімієтерапії.

Коли мине симптом?

Медики заспокоюють, що такі прояви не є небезпечними та лише вказують на те, що тіло перебороло якесь захворювання.

А лінії зникнуть самостійно без медичного втручання.