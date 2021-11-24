Свіжа статистика

Так, вчора до лікарень потрапили 4 077 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хворобами. Разом з тим, кількість тих, хто одужав від недуги значно вища, ніж кількість хворих – 29 044.

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На жаль, за цей час не вдалося побороти інфекцію 595 людям – вони померли.

Тестування населення

У вівторок в Україні провели 108 827 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР — 52 719,
  • методом ІФА — 11 343,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 743 випадки;
  • Вінницька область – 659 випадків;
  • Волинська область – 581 випадок;
  • Дніпропетровська область – 674 випадки;
  • Донецька область – 948 випадків;
  • Житомирська область – 341 випадок;
  • Закарпатська область – 403 випадки;
  • Запорізька область – 906 випадків;
  • Івано-Франківська область – 525 випадків;
  • Київська область – 795 випадків;
  • Кіровоградська область – 162 випадки;
  • Луганська область – 336 випадків;
  • Львівська область – 511 випадків;
  • Миколаївська область – 556 випадків;
  • Одеська область – 491 випадок;
  • Полтавська область – 1060 випадків;
  • Рівненська область – 619 випадків;
  • Сумська область – 324 випадки;
  • Тернопільська область – 275 випадків;
  • Харківська область – 562 випадки;
  • Херсонська область – 223 випадки;
  • Хмельницька область – 808 випадків;
  • Черкаська область – 518 випадків;
  • Чернівецька область – 173 випадки;
  • Чернігівська область – 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал