З коронавірусом до лікарень потрапили понад 4 тисячі українців за добу: статистика

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 183 дитини та 287 медичних працівників. До лікарень госпіталізували майже вдвічі більше українців, ніж учора.

Свіжа статистика

Так, вчора до лікарень потрапили 4 077 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хворобами. Разом з тим, кількість тих, хто одужав від недуги значно вища, ніж кількість хворих – 29 044.

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На жаль, за цей час не вдалося побороти інфекцію 595 людям – вони померли.

Тестування населення

У вівторок в Україні провели 108 827 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР — 52 719,

методом ІФА — 11 343,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 743 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 581 випадок;

Дніпропетровська область – 674 випадки;

Донецька область – 948 випадків;

Житомирська область – 341 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 906 випадків;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 795 випадків;

Кіровоградська область – 162 випадки;

Луганська область – 336 випадків;

Львівська область – 511 випадків;

Миколаївська область – 556 випадків;

Одеська область – 491 випадок;

Полтавська область – 1060 випадків;

Рівненська область – 619 випадків;

Сумська область – 324 випадки;

Тернопільська область – 275 випадків;

Харківська область – 562 випадки;

Херсонська область – 223 випадки;

Хмельницька область – 808 випадків;

Черкаська область – 518 випадків;

Чернівецька область – 173 випадки;

Чернігівська область – 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в країні виявили 3 367 461 хворого на коронавірус, 2 825 641 з яких вже одужав. На жаль, хвороба забрала 82 913 мешканців країни.Від початку пандемії в країні провели 82 913 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал