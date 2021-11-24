З коронавірусом до лікарень потрапили понад 4 тисячі українців за добу: статистика
Джерело:МОЗ України
За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 183 дитини та 287 медичних працівників. До лікарень госпіталізували майже вдвічі більше українців, ніж учора.
Свіжа статистика
Так, вчора до лікарень потрапили 4 077 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хворобами. Разом з тим, кількість тих, хто одужав від недуги значно вища, ніж кількість хворих – 29 044.
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На жаль, за цей час не вдалося побороти інфекцію 595 людям – вони померли.
Тестування населення
У вівторок в Україні провели 108 827 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР — 52 719,
- методом ІФА — 11 343,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 743 випадки;
- Вінницька область – 659 випадків;
- Волинська область – 581 випадок;
- Дніпропетровська область – 674 випадки;
- Донецька область – 948 випадків;
- Житомирська область – 341 випадок;
- Закарпатська область – 403 випадки;
- Запорізька область – 906 випадків;
- Івано-Франківська область – 525 випадків;
- Київська область – 795 випадків;
- Кіровоградська область – 162 випадки;
- Луганська область – 336 випадків;
- Львівська область – 511 випадків;
- Миколаївська область – 556 випадків;
- Одеська область – 491 випадок;
- Полтавська область – 1060 випадків;
- Рівненська область – 619 випадків;
- Сумська область – 324 випадки;
- Тернопільська область – 275 випадків;
- Харківська область – 562 випадки;
- Херсонська область – 223 випадки;
- Хмельницька область – 808 випадків;
- Черкаська область – 518 випадків;
- Чернівецька область – 173 випадки;
- Чернігівська область – 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Зверніть увагу! За весь час пандемії в країні виявили 3 367 461 хворого на коронавірус, 2 825 641 з яких вже одужав. На жаль, хвороба забрала 82 913 мешканців країни.
Від початку пандемії в країні провели 82 913 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал