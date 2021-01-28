В космос запустять штучну вагіну для мастурбації в невагомості: як вона виглядатиме

Tenga – японський виробник секс-товарів, запустить в космос прототип свого нового девайса Space Tenga. Це іграшка наступного покоління для чоловічої мастурбації в невагомості.

Джерело: Sora News

Ракету з аналогом штучної вагіни на борту запустить приватна космічна компанія Interstellar Technologies, вона буде називатися Tenga Rocket.

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Для чого це потрібно

Компанія планує розробляти секс-іграшки, які можна буде використовувати на космічних станціях, оскільки людство відправляється в космос на все триваліші періоди. При цьому потреба в сексі у позаземному просторі нікуди не зникає.



Секс-іграшка в космосі / Фото: soranews24

Прототип Space Tenga оснастять пристроями вимірювання даних. Так виробники зрозуміють, який вплив на секс-іграшку має невагомість, щоб виправити недоліки. Запуск ракети призначили на літо цього 2021. Вона підніметься з острова Хоккайдо.

Дослідницька ракета моє вилетіти на висоту 100 кілометрів, перш ніж впасти океан.

Ми хочемо кричати про любов і мир з космосу,

– йдеться у рекламній листівці Tenga Rocket.