Новини про коронавірус в Україні
В Україні рекорд смертей від COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні виявили 25 063 випадки захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 5 057 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 793 пацієнти. Натомість видужали 11 817 людей.
Днем раніше Як вакцинувати дитину, обстеження перед щепленням
За минулу добу в Україні провели 149 446 тест на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 71 141,
- методом ІФА – 21 924,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 56 381.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст
- Київ – 1426 випадків;
- Вінницька область – 781 випадок;
- Волинська область – 466 випадків;
- Дніпропетровська область – 2616 випадків;
- Донецька область – 1408 випадків;
- Житомирська область – 834 випадки;
- Закарпатська область – 345 випадків;
- Запорізька область – 1096 випадків;
- Івано-Франківська область – 881 випадок;
- Київська область – 876 випадків;
- Кіровоградська область – 173 випадки;
- Луганська область – 513 випадків;
- Львівська область – 1465 випадків;
- Миколаївська область – 715 випадків;
- Одеська область – 2177 випадків;
- Полтавська область – 963 випадки;
- Рівненська область – 1079 випадків;
- Сумська область – 960 випадків;
- Тернопільська область – 746 випадків;
- Харківська область – 1535 випадків;
- Херсонська область – 808 випадків;
- Хмельницька область – 1057 випадків;
- Черкаська область – 669 випадків;
- Чернівецька область – 511 випадків;
- Чернігівська область – 963 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал
Три області залишаються у жовтій зоні
Джерело: МОЗ
В Україні станом на 6 листопада лише три області залишаються у жовтій зоні епідемічної небезпеки. Натомість у червоній – Київ та 15 областей. У зеленій зоні немає жодного регіону.
В жовтій зоні карантину перебувають: Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області.
У помаранчевій зоні – Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.
Карантинні зони в Україні станом на 6 листопада / Інфографіка МОЗ
До таких навантажень не готове жодне місто: лікар про медичний колапс в Україні
Джерело: ТСН
Зростання захворюваності на коронавірус в Україні може призвести до медичного колапсу в регіонах. Кількість добових госпіталізацій може зрости до 8 тисяч. Через брак місць в лікарнях, ймовірно, потрібно буде розгортати мобільні госпіталі.
В Україні понад 19 мільйонів вакцинованих
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 278 917 людей, зокрема першу дозу отримали 183 294 людини, другу дозу вакцини отримали 95 623 людини – вони завершили процес імунізації.
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. З того часу в країні щеплено 11 269 341 людину.
- принаймні одну дозу отримали – 11 269 339 людей;
- повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату проти коронавірусу – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 19 127 846 щеплень.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Термін дії сертифікату про одужання від COVID-19 суттєво скоротили
Джерело: Урядовий портал
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-19-сертифікатів. Термін дії міжнародних та внутрішніх сертифікатів після одужання скоротили зі 180 до 105 днів.
Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.
Детально Як отримати сертифікат про одужання від COVID
У МОЗ заговорили про "ковідну амністію" за підроблені сертифікати
Джерело: 24 канал
Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що в уряді розглядають ймовірність запровадження так званої "ковідної амністії". Йдеться про те, що людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, дозволять зробити справжнє щеплення.
Крім того, поліція пропонує власникам підроблених сертифікатів і можливість уникнути покарання. Для цього їм потрібно самим розкаятися та повідомити правоохоронцям про підробку.
Новини про коронавірус у світі 6 листопада
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 6 листопада у світі зафіксували понад 249 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених останнім часом закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.
У Хорватії посилили карантинні обмеження
Джерело: Vecernji List
Хорватський уряд посилює карантинні обмеження в країні. Таке рішення було прийнято на тлі погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
Зокрема, громадянам заборонили збиратися у приміщеннях на проведення заходів за участю понад 50 людей.
Винятком стануть публічні заходи, учасники якого мають сертифікати про вакцинацію. При цьому присутні зобов'язані дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
А всі публічні заходи мають завершуватися не пізніше півночі.
Які симптоми коронавірусу у вакцинованих
Джерело: DR.DK
У вакцинованих ризик захворіти на коронавірус значно нижчий. Водночас повністю виключати ймовірність інфікування не варто. Інфекціоністи розповіли, що у тих, хто вакцинувався, хвороба може розвиватися настільки ж по-різному, як у нещеплених.