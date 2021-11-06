"Ковідна амністія", новий термін сертифікатів про одужання: новини про коронавірус 6 листопада

В Україні рекорд смертей від коронавірусу – за добу померли майже 800 людей. Захворюваність теж на високому рівні – інфікувались понад 25 тисяч людей. У МОЗ змінили термін дії сертифікату, який підтверджує одужання від коронавірусу та заговорили про "ковідну амністію" для людей, які купили сертифікати вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

В Україні рекорд смертей від COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 25 063 випадки захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 5 057 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 793 пацієнти. Натомість видужали 11 817 людей.

Днем раніше Як вакцинувати дитину, обстеження перед щепленням

За минулу добу в Україні провели 149 446 тест на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 71 141,

методом ІФА – 21 924,

досліджень експрес-тестами на антиген – 56 381.

Захворюваність сягнула позначки 3 мільйони!

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 058 014 випадки захворювання. Станом на 6 листопада одужало – 2 504 236 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 71 635 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

Київ – 1426 випадків;

Вінницька область – 781 випадок;

Волинська область – 466 випадків;

Дніпропетровська область – 2616 випадків;

Донецька область – 1408 випадків;

Житомирська область – 834 випадки;

Закарпатська область – 345 випадків;

Запорізька область – 1096 випадків;

Івано-Франківська область – 881 випадок;

Київська область – 876 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 513 випадків;

Львівська область – 1465 випадків;

Миколаївська область – 715 випадків;

Одеська область – 2177 випадків;

Полтавська область – 963 випадки;

Рівненська область – 1079 випадків;

Сумська область – 960 випадків;

Тернопільська область – 746 випадків;

Харківська область – 1535 випадків;

Херсонська область – 808 випадків;

Хмельницька область – 1057 випадків;

Черкаська область – 669 випадків;

Чернівецька область – 511 випадків;

Чернігівська область – 963 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал

Три області залишаються у жовтій зоні

Джерело: МОЗ

В Україні станом на 6 листопада лише три області залишаються у жовтій зоні епідемічної небезпеки. Натомість у червоній – Київ та 15 областей. У зеленій зоні немає жодного регіону.

В жовтій зоні карантину перебувають: Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області.

У помаранчевій зоні – Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

Карантинні зони в Україні станом на 6 листопада / Інфографіка МОЗ

До таких навантажень не готове жодне місто: лікар про медичний колапс в Україні

Джерело: ТСН

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні може призвести до медичного колапсу в регіонах. Кількість добових госпіталізацій може зрости до 8 тисяч. Через брак місць в лікарнях, ймовірно, потрібно буде розгортати мобільні госпіталі.

В Україні понад 19 мільйонів вакцинованих

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 278 917 людей, зокрема першу дозу отримали 183 294 людини, другу дозу вакцини отримали 95 623 людини – вони завершили процес імунізації.

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. З того часу в країні щеплено 11 269 341 людину.

принаймні одну дозу отримали – 11 269 339 людей;

повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату проти коронавірусу – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 127 846 щеплень.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Термін дії сертифікату про одужання від COVID-19 суттєво скоротили

Джерело: Урядовий портал

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-19-сертифікатів. Термін дії міжнародних та внутрішніх сертифікатів після одужання скоротили зі 180 до 105 днів.

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Згенерувати сертифікат можна буде в застосунку або на порталі Дія через 15 днів після встановлення діагнозу COVID-19 лікарем в електронній системі охорони здоров'я.

Детально Як отримати сертифікат про одужання від COVID

У МОЗ заговорили про "ковідну амністію" за підроблені сертифікати

Джерело: 24 канал

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що в уряді розглядають ймовірність запровадження так званої "ковідної амністії". Йдеться про те, що людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, дозволять зробити справжнє щеплення.

Крім того, поліція пропонує власникам підроблених сертифікатів і можливість уникнути покарання. Для цього їм потрібно самим розкаятися та повідомити правоохоронцям про підробку.

Використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність. Так, за використання підробки загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. А ті, хто займається фальсифікацією COVID-документів, можуть загриміти за ґрати на 5 років.

Новини про коронавірус у світі 6 листопада

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 6 листопада у світі зафіксували понад 249 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених останнім часом закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

У Хорватії посилили карантинні обмеження

Джерело: Vecernji List

Хорватський уряд посилює карантинні обмеження в країні. Таке рішення було прийнято на тлі погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, громадянам заборонили збиратися у приміщеннях на проведення заходів за участю понад 50 людей.

Винятком стануть публічні заходи, учасники якого мають сертифікати про вакцинацію. При цьому присутні зобов'язані дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

А всі публічні заходи мають завершуватися не пізніше півночі.

Які симптоми коронавірусу у вакцинованих

Джерело: DR.DK

У вакцинованих ризик захворіти на коронавірус значно нижчий. Водночас повністю виключати ймовірність інфікування не варто. Інфекціоністи розповіли, що у тих, хто вакцинувався, хвороба може розвиватися настільки ж по-різному, як у нещеплених.

Найчастіше у вакцинованих коронавірус супроводжується:

головним болем,

кашлем,

болем у горлі,

чханням,

може бути нежить, однак без втрати нюху.

Також не характерним для цих пацієнтів є жар чи лихоманка.