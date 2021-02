"Ковідна рука": що відомо про новий побічний ефект на вакцину проти коронавірусу

Щеплення проти коронавірусу може викликати такі побічні ефекти, як біль або набряк в місці ін'єкції, втому і головний біль. Та тепер лікарі зареєстрували ще одну побічну реакцію на вакцину Moderna від коронавірусу – велику червону пляму навколо місця ін'єкції.

Що відомо про ефект "ковідної руки"

Медичні експерти віднесли новий симптом до категорії "відстрочені реакції гіперчутливості", що по суті означає реакцію на вакцину на шкірі, яка з'являється лише через деякий час після уколу.

До теми Як часто люди хворіють на коронавірус повторно: огляд досліджень

Ефект "ковідної руки" – це червона пляма, яка з'являється на шкірі навколо місця ін'єкції після щеплення від COVID-19.

Деякі люди, у яких був ефект "ковідної руки", також повідомляли про свербіння в ураженому місці і біль при доторку до нього",

– зазначила докторка медицини Дебра Джаліман.

Симптом виникає не на усі вакцини

Примітно, що ефект "ковідної руки" виникає саме після щеплення вакциною Moderna.

У чому унікальність вакцини Moderna? Це так звана "генетична" вакцина, яка містять генетичні інструкції, що допомагають нашому імунітету захиститись від коронавірусу.

Такою ж генетичною вакциною є Pfizer, проте ефект "ковідної руки" після щеплення цим препаратом не фіксували.

Коли з'являється симптом

Ефект "ковідної руки" незвичний тим, що проявляється не одразу – зазвичай через 5-9 днів після першого щеплення.

Інші побічні реакції від вакцин проти COVID-19 зазвичай проявляються протягом одного-двох днів після ін’єкції.

За словами фахівців, почервоніння зникає в період від 24 годин до тижня.

Чи часто виникає така побічна реакція

Кім Блюменталь, докторка і професорка медицини Гарвардської медичної школи, розповіла USA Today, що бачила досить багато проявів "ковідної руки".

Реакцію помітили ще під час досліджень

Кількість офіційно зареєстрованих повідомлень про "ковідні руки" невелика: в глобальному дерматологічному реєстрі COVID-19 поки що".

Про це свідчить дослідження опубліковане в журналі The New England Journal of Medicine

Про невелику кількість випадків цієї побічної реакції також повідомляли в результатах клінічних випробувань вакцини Moderna.

Дослідники виявили, що із понад 30 тисяч людей, які отримали вакцину, ефект "ковідної руки" проявився у 244-х після першої дози препарату і у 68-ми – після другої дози.



Так виглядає ефект "ковідної руки" / Фото Mass General Hospital

Чи небезпечний ефект "ковідної руки"

Фахівці переконані, що така алергічна реакція не несе загрози і відмовлятися від вакцинації через неї не потрібно.

Експерти все ще намагаються з'ясувати, що саме відбувається, але ймовірно, що це просто частина реакції імунної системи організму на вакцину.

Побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 препаратами Moderna та Pfizer

за даними Scince

А також волонтери, які отримали щеплення відчували:

9,7% втому;

8,9% біль в м'язах;

5,2% біль в суглобах.

Приблизно 2% учасників досліджень вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna мали– до 39-40°C.Також у деяких вакцинованих фіксували анафілактичний шок. Зокрема, двоє працівників Національної служби здоров'я Великої Британії, які одними з перших отримали вакцину, мали таку алергічну реакцію.

Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вакцинуватись генетичними вакцинами проти COVID-19 (Moderna та Pfizer) людям, які мають важкі алергічні реакції на будь-який компонент вакцини.