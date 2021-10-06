Запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з COVID-19. Про це свідчить дослідження британських вчених.

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Фахівці обстежили 50 учасників із запаленням пальців ніг. Вони виявили, що в учасників була занадто сильна імунна відповідь, яка працювала неправильно.

Що відомо про незвичайний симптом

На руках і ногах виникає запалення і почервоніння, яке нагадує обмороження.

Симптом може тривати місяцями.

Зазвичай запалення розвивається впродовж 1 – 4 тижнів після інфікування.

Епідеміологія та клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені й опубліковані, однак мало що відомо про патофізіологію,

– повідомив старший автор дослідження доктор Чарльз Кассіус.

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Науковці виявили, що під час розвитку цього симптому організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем певних автоантитіл. Вони не лише борються з вірусом, а й помилково вступають в реакцію з власними клітинами й тканинами людини.

Вчені також виявили збіг з інтерфероном типу I, ключовим білком в противірусній відповіді.

Експерти наголошують: важливо зберігати пильність навіть в тому випадку, якщо ви імунізовані проти хвороби. Висока температура, постійний кашель, втрата смаку або запаху, біль у м'язах, почервоніння та набряк пальців рук і ніг можуть бути симптомами COVID-19.