Кожен 20 медик в Україні хворіє на COVID-19, – Bihus.Info

COVID-19 діагностують у кожного 20 українського медика. Загалом на смертоносну недугу хворіли вже приблизно 60 тисяч медичних працівників. Найбільше таких випадків зафіксували у медзакладах Києва та Київської області – там хворіли майже 10 тисяч медиків.

Джерело: Bihus.Info

Якщо ж рахувати кількість тих медиків, які перехворіли, на загальну кількість населення області, то найвищий рівень захворюваності медичного персоналу на Черкащині. Там недугу діагностували у 275 працівників лікарень на 100 тисяч випадків.

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Друге місце після Черкащини зайняла Тернопільщина – там 264 випадки. На третьому місці – Хмельниччина з 262 випадками. Водночас найменше медиків хворіли на Херсонщині. Там лише у 36 осіб діагностували COVID-19.

Станом на листопад 2020 року було відомо про. Варто зауважити, що ці люди інфікувалися саме на роботі. Держава обіцяла виплатити родичам компенсацію, однак гроші отримали лише члени 21 родини померлих.

Рівень інфікованості медиків – на рівні 5%.



COVID-19 в українських медиків / Інфографіка Bihus.Info

Що відомо про засоби захисту для медиків

Ризик для медичного персоналу можна зменшити лише у тому випадку, якщо він буде забезпечений засобами індивідуального захисту. У травні Кабмін виділив на ці потреби 3,9 мільярда гривень. У МОЗ зазначили, що закупівлі розпочалися ближче до кінця 2020 року. Наразі на ці потреби витратили 3,2 мільярда гривень.

Журналісти Bihus.Info під час погодження документів отримали копії розрахунків, які підписував міністр Максим Степанов. Як зазначили розслідувачі, ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку.