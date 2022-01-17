Деталі нового дослідження
Вчені Ексетерського університету (Велика Британія) перевірили зразки 176 людей із коронавірусом за допомогою спеціально адаптованого тесту, який може визначити, чи залишається вірус активним.
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Як працює новий тест
Новий тест відрізняється від ПЛР-тесту, який перевіряє наявність вірусних фрагментів і може визначити, чи перехворіла людина нещодавно вірусом, але не може встановити, чи є вірус активним.
Вчені ж використовували тест, який показує позитивний результат лише тоді, коли вірус є потенційно здатним до зараження.
Результати тестування
Виявилось, що 13% людей через 10 днів після інфікування можуть бути заразними, а у деяких вірус зберігав цю здатність до 68 днів.
Наразі науковці планують провести масштабні дослідження, аби отримати більше інформації про здатність людей передавати вірус.
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