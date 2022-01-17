Кожен десятий хворий на COVID заразний для інших довше, ніж вважали раніше

Кожен десятий хворий на COVID-19, може бути заразним для інших навіть через 10 днів карантину. Це довше, аніж вважали раніше.

Деталі нового дослідження

Вчені Ексетерського університету (Велика Британія) перевірили зразки 176 людей із коронавірусом за допомогою спеціально адаптованого тесту, який може визначити, чи залишається вірус активним.

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Як працює новий тест

Новий тест відрізняється від ПЛР-тесту, який перевіряє наявність вірусних фрагментів і може визначити, чи перехворіла людина нещодавно вірусом, але не може встановити, чи є вірус активним.

Вчені ж використовували тест, який показує позитивний результат лише тоді, коли вірус є потенційно здатним до зараження.

Результати тестування

Виявилось, що 13% людей через 10 днів після інфікування можуть бути заразними, а у деяких вірус зберігав цю здатність до 68 днів.

Потенційно заразні хворі не мають жодних особливих симптомів, що може становити ризик поширення COVID-19. А тому, нові тести можуть допомогти у подоланні пандемії. Таким чином термін ізоляції можна буде коригувати індивідуально.

Наразі науковці планують провести масштабні дослідження, аби отримати більше інформації про здатність людей передавати вірус.

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