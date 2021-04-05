Кожен мешканець Англії двічі на тиждень зможе безкоштовно зробити тест на COVID-19

Джерело:Sky News
Британський уряд пообіцяв надати безкоштовний доступ до швидкого тестування на COVID-19 двічі на тиждень для кожного мешканця Англії. Це для того, аби ефективно та швидко виявляти й ізолювати безсимптомних носіїв.
Кожен третій інфікований коронавірусом не має симптомів, тож може бути поширювачем інфекції навіть не підозрюючи про це. Уряд Великої Британії запропонував Англії надавати безкоштовні COVID-тести двічі на тиждень кожному мешканцю країни.
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Поки що пропозиція актуальна лише для Англії. Адміністрації Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії приймуть власні рішення.
Окрім цього, вже у цю п'ятницю 9 квітня в Англії розгорнуть велику маркетингову кампанію, яка заохочуватиме людей приймати пропозицію тестування.
Також з'явиться така послуга, як "Аптечний збір". Люди старше 18 років без симптомів зможуть відвідати місцеву аптеку та взяти коробку із 7 експрес-тестів, які двічі тиждень використовуватимуть вдома.
Про нові можливості тестування повідомили за декілька днів до того, як набуде чинності наступна фаза дорожньої карти виходу з локдауну Бориса Джонсона.
Паби та ресторани зможуть обслуговувати клієнтів на відкритих майданчиках, а перукарні, магазини другої необхідності та тренажерні зали та центри дозвілля відкриються з 12 квітня.