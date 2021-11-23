Останніми тижнями в Німеччині спостерігається значне зростання захворюваності. За словами міністра охорони здоров'я країни, "до кінця зими кожен з нас або щепиться, або перехворіє, або помре".

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Він заявив про це під час пресконференції щодо вакцинації проти COVID-19, яка відбулася 22 листопада.

Ситуація з коронавірусом в Німеччині:

За минулі вихідні в країні зареєстрували близько 30 000 нових хворих на коронавірус, що майже вдвічі більше, ніж минулого тижня.

Тим часом без щеплень в країні залишається третина населення. Повністю імунізовано близько 68% населення.

Загалом у Німеччині найповільніші темпи вакцинації проти коронавірусу в ЄС. Багато людей підробляють документи.

Меркель назвала ситуацію із захворюваністю у Німеччині "вкрай драматичною". Вона просить посилити карантин для 16 федеральних земель уже цього тижня.

Єнс Шпан попередив, що новий варіант Дельта дуже заразний. Тож МОЗ Німеччини наполегливо рекомендує вакцинацію.

Вакцинацію можуть зробити обов'язковою

Уряд Німеччини планує підняти показник вакцинації населення щонайменше до 75%. Деякі політики в Німеччині припустили, що країні, можливо, доведеться розглянути питання обов'язкової вакцинації, яку вже запровадили в сусідній Австрії.