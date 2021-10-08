Кожен сьомий підліток у світі страждає від психічного розладу, – ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН опублікував доповідь про стан психічного здоров'я дітей в усьому світі, в тому числі під час пандемії. Висновки досить гнітючі: діти й підлітки страждають серйозними розладами, COVID-19 значно погіршив становище, а держави як і раніше виділяють дуже мало коштів на охорону психічного здоров'я.

Сьогодні у всьому світі кожен сьомий підліток у віці 10 – 19 років живе з діагностованим психічним розладом. Не менш 46 тисяч з них гинуть від суїциду, який входить до п'ятірки основних причин смертності в цій віковій групі.

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Вплив пандемії на психічне здоров'я дітей

Пандемія наклала серйозний відбиток на психічне здоров'я дітей: карантини, дистанційне навчання, обмеження планової медичної допомоги значно погіршили ситуацію, вважають експерти. Опитування серед молоді 15 – 24 років у 21 країні показав, що в середньому кожен п'ятий підліток відчуває пригнічено і мало зацікавлений в тому, щоб чимось займатися.

Крім того, мінімум кожна сьома дитина у всьому світі безпосередньо постраждала від карантинних заходів, а понад 1,6 мільярда дітей – від втрати освіти.

Проблеми з навчанням, порушення режиму дня, тривога за здоров'я і фінансове благополуччя сім'ї тільки погіршують психічне здоров'я підростаючого покоління. Так, за даними онлайн-опитування, проведеного в Китаї на початку пандемії, близько третини підлітків постійно відчувають страх або занепокоєння.

Брак фінансування

Але разом з тим, як і раніше зберігається величезний розрив між потребами у сфері психічного здоров'я і державним фінансуванням цієї важливої ​​галузі медицини, підкреслюється в доповіді. Сьогодні у всьому світі на охорону психічного здоров'я громадян виділяється не більше 2% бюджетних коштів на охорону здоров'я.

Щороку депресія забирає життя сотні тисяч людей на планеті. За останніми даними дослідників, частка людей, які страждають на хронічну депресію в Європейському Союзі зросла.