Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 1 грудня також повідомив, що минулого року в Україні ВІЛ-інфекцію виявили вже на стадії СНІДу у понад 30% інфікованих.
Увага Ляшко пояснив високі показники смертності від COVID-19
Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є другою за величиною серед країн Східної Європи та Центральної Азії,
– зазначив Віктор Ляшко.
Захворюваність на ВІЛ знижується
Найбільше вірус поширений в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Донецькій областях.
Минулого року 2,5 мільйона людей обстежились на ВІЛ. У 19 тисяч було виявлено вірус, а 18 тисяч почали лікування.
Водночас завдяки розширенню доступу до антиретровірусної терапії, захворюваність на ВІЛ стабільно знижується.
За останні 5 років кількість смертей від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією, зменшилась втричі. Але, на жаль, минулого року 2,5 тисячі людей з ВІЛ померли,
– каже міністр.
Основною причиною є пізня діагностика хвороби.
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Протестуватися на ВІЛ можна:
- у сімейного лікаря;
- в будь-якому закладі охорони здоров'я, який надає послуги в межах Програми медичних гарантій;
- і в пунктах тестувань неурядових організацій.