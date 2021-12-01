Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 1 грудня також повідомив, що минулого року в Україні ВІЛ-інфекцію виявили вже на стадії СНІДу у понад 30% інфікованих.

Увага Ляшко пояснив високі показники смертності від COVID-19

Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є другою за величиною серед країн Східної Європи та Центральної Азії,

– зазначив Віктор Ляшко.

Захворюваність на ВІЛ знижується

Найбільше вірус поширений в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Донецькій областях.

Минулого року 2,5 мільйона людей обстежились на ВІЛ. У 19 тисяч було виявлено вірус, а 18 тисяч почали лікування.

Водночас завдяки розширенню доступу до антиретровірусної терапії, захворюваність на ВІЛ стабільно знижується.

За останні 5 років кількість смертей від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією, зменшилась втричі. Але, на жаль, минулого року 2,5 тисячі людей з ВІЛ померли,

– каже міністр.

Основною причиною є пізня діагностика хвороби.

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Протестуватися на ВІЛ можна: