Кожна третя людина середнього віку має хронічні проблеми зі здоров'ям: перелік

Приблизно кожна третя людина у віці від 40 років має численні хронічні проблеми зі здоров'ям. Про це свідчить тривале британське дослідження.

Що відомо про дослідження

Когортне дослідження розпочали ще з 1970 року. Вчені періодично відстежували життя приблизно 17 тисяч людей, народжених в Англії, Шотландії та Уельсі за один тиждень.

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Майже 8 тисяч з них згодом опитали. З'ясувалось, що 34% з них у віці 46 – 48 років мали два або більше хронічних проблем зі здоров'ям, таких як високий кров'яний тиск та психічні розлади.

Найчастіше реєстрували такі проблеми зі здоров’ям:

проблеми з алкоголем – 26%;

періодичні проблеми зі спиною – 21%;

проблеми з психічним здоров'ям – 19%;

високий кров'яний тиск – 16%;

артрит, діабет 2 типу та астма або бронхіт.

Провідний дослідник, доктор Давід Гондек сказав, що був здивований і стурбований, побачивши, скільки з них мають проблеми зі здоров'ям, поки вони "ще відносно молоді".

Значна частина населення вже страждає від численних тривалих проблем із фізичним та психічним здоров'ям у свої 40 років,

– зазначив він.

Вчений наголосив, що це не хороша перспектива для старіння населення.

Супутні проблеми

Окрім цього, діабет і високий кров'яний тиск частіше зустрічалися серед людей, які страждали на ожиріння .

. Люди з біднішого середовища або ті, хто страждав на психічні захворювання у підлітковому віці, також частіше хворіли.

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Розв'язання проблеми

Дослідники припускають, що цілеспрямовані заходи в галузі охорони здоров'я в дитячому та підлітковому віці можуть покращити результати майбутніх поколінь.

Тож, експерти радять, що у будь-якому проміжку життя, правильне харчування, обмеження вживання алкоголю, відмова від куріння та регулярні фізичні вправи можуть запобігти подальшому розвитку проблем зі здоров'ям.