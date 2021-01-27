Кожна восьма людина ризикує отримати депресію або інсульт після COVID-19

З усього світу надходять нові дані про те, що коронавірус вражає центральну нервову систему, викликає порушення когнітивних функцій і проблеми з психікою. Згідно з новим дослідженням, в групі ризику важких наслідків виявляються навіть ті, хто легко переніс COVID-19.

Джерело: medRxiv

Як відбувалося дослідження

Вчені Оксфордського Університету проаналізували медичні карти 236 379 американців, у яких був підтверджений COVID-19. До вибірки потрапили як амбулаторні пацієнти, тобто з легким перебігом захворювання, так і ті, кому потрібна була госпіталізація.

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Фахівці порівняли динаміку стану їхнього здоров'я з групою пацієнтів, у яких протягом 2020 року діагностували грип та інші інфекції дихальних шляхів.

У дослідженні враховувалися такі фактори, як вік, стать, раса, супутні захворювання, в тому числі психічні, а також рівень доходу і доступ до медичних послуг. Аналіз даних показав, що принаймні 33,6% пацієнта страждають від психічних або неврологічних розладів протягом шести місяців після перенесеного COVID-19.

Вплив коронавірусу

В основному це були депресія, тривожний розлад, інсульт, внутрішньочерепна кровотеча, симптоми деменції. У 13% ​​перехворілих ці стани діагностуються вперше. Автори дослідження з'ясували також, що ризик розвитку цих захворювання після інших респіраторних інфекцій значно нижчий.

У групі ризику виявилися люди, які перенесли COVID-19 з важкими ускладненнями, в першу чергу – з енцефалопатією. Це стан, при якому змінюються тканини мозку, що призводить до порушення його функції. Але навіть у пацієнтів, які перенесли легкий перебіг коронавірусу, ймовірність зіткнутися з такими наслідками значно вище в порівнянні з тими, хто перехворів на грип або іншими захворюваннями дихальних шляхів.