Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Гебрейесус. Він також зазначив, що минуло вже 2 роки відтоді, як організація оголосила COVID-19 глобальною проблемою

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Він наголосив, що відтоді, як вперше виявили Омікрон, повідомили про понад 80 мільйонів випадків інфікування. Це більше, ніж зареєстрували за весь 2020 рік.

У середньому минулого тижня кожні три секунди реєструвалося 100 випадків захворювання, і кожні 12 секунд хтось помирав від COVID-19,

– сказав Гебрейесус.

Однак поки що "бум захворюваності" не супроводжувався сплеском летальних випадків, хоча смертність зростає у всіх регіонах, особливо в Африці – там найменший доступ до вакцин.

Ідеальні умови для появи нових штамів

Голова ВООЗ зауважив, що нинішні умови є ідеальними для появи нових штамів коронавірусу. Світ повинен визнати, що COVID-19 залишиться з людством "в найближчому майбутньому, навіть якщо все ж вдасться побороти гостру фазу пандемії у 2022 році".

"Існують різні сценарії того, як може розвинутися пандемія і як закінчиться гостра фаза, але небезпечно припускати, що Омікрон стане останнім варіантом, або що ми наближаємось до фіналу (пандемії – 24 канал). Навпаки, всюди у світі існують ідеальні умови для появи нових варіантів", – сказав він.

Що може побороти коронавірус

З його слів, коронавірус може перестати бути глобальною кризою у сфері охорони здоров'я вже цьогоріч. Для цього необхідно провакцинувати 70% населення кожної країни до середини року, а також покращити систему тестування.

Увага! Генеральний директор ВООЗ заявив, що наразі 86 держав не змогли виконати поставлену торік мету вакцинувати 40% населення. України у цьому списку немає.

Що відомо про Омікрон: коротко

Новий штам Омікрон почав поширюватися восени 2021 року. Вперше його виявили у ПАР. За даними ВООЗ, Омікрон поширюється швидше, а ефективність вакцин при взаємодії з ним – нижча.

Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували у 17 регіонах України. Проте поки що цей варіант офіційно не домінує в країні. Хоча деякі фахівці вважають, що більшість випадків коронавірусу в Україні, ймовірно, припадають саме на штам Омікрон.

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