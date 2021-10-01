Хворих побільшало: актуальна статистика

За цей же час до лікарень госпіталізували 2 637 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській та Запорізькій областях.

Темпи тестування

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 89 002 особи;
  • методом ІФА – 10 265 осіб;
  • експрес-тестами – 33 178 осіб.

Всього провели 12 875 426 ПЛР-тестувань.

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