Хворих побільшало: актуальна статистика

За цей же час до лікарень госпіталізували 2 637 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.

Важливо Вітамін Д для дітей та підлітків: визначаємо правильне дозування

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській та Запорізькій областях.

Темпи тестування

За добу протестовано:

методом ПЛР – 89 002 особи;

методом ІФА – 10 265 осіб;

експрес-тестами – 33 178 осіб.

Всього провели 12 875 426 ПЛР-тестувань.

Загальна картина захворюваності на COVID-19 в Україні

Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 435 413 випадки захворювання на коронавірус.



Станом на 1 жовтня одужали 2 258 455 людини. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 446 мешканців країни.

Новина доповнюється...