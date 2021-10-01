З кожним днем більше: вже понад 12 тисяч нових COVID-хворих за добу

1 жовтня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

В Україні впродовж останньої доби, 30 вересня, підтвердили 12 034 випадки інфікування коронавірусом. Серед хворих 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

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За цей же час до лікарень госпіталізували 2 637 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській та Запорізькій областях.

Темпи тестування

За добу протестували майже 132,5 тисяч людей, зокрема:

  • методом ПЛР – 89 002 особи;
  • методом ІФА – 10 265 осіб;
  • експрес-тестами – 33 178 осіб.

Всього провели 12 875 426 ПЛР-тестувань.

Загальна картина захворюваності на COVID-19 в Україні
Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 435 413 випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 1 жовтня одужали 2 258 455 людини. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 446 мешканців країни.

Ситуація по регіонах

  • Київ – 599 випадків;
  • Вінницька область – 200 випадків;
  • Волинська область – 325 випадків;
  • Дніпропетровська область – 725 випадків;
  • Донецька область – 745 випадків;
  • Житомирська область – 375 випадків;
  • Закарпатська область – 109 випадків;
  • Запорізька область – 770 випадків;
  • Івано-Франківська область – 301 випадок;
  • Київська область – 413 випадків;
  • Кіровоградська область – 73 випадки;
  • Луганська область – 485 випадків;
  • Львівська область – 794 випадки;
  • Миколаївська область – 327 випадків;
  • Одеська область – 696 випадків;
  • Полтавська область – 342 випадки;
  • Рівненська область – 445 випадків;
  • Сумська область – 454 випадки;
  • Тернопільська область – 380 випадків;
  • Харківська область – 1 225 випадків;
  • Херсонська область – 479 випадків;
  • Хмельницька область – 607 випадків;
  • Черкаська область – 409 випадків;
  • Чернівецька область – 566 випадків;
  • Чернігівська область – 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Вакцинація в Україні

Проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня вакцинували 129 533 людини. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані – 57 265 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплили 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 12 747 523 щеплення.

Протягом доби працювали:

  • 897 мобільних бригад;
  • 2 976 пунктів щеплення;
  • 346 центрів вакцинації.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська