З кожним днем більше: вже понад 12 тисяч нових COVID-хворих за добу
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж останньої доби, 30 вересня, підтвердили 12 034 випадки інфікування коронавірусом. Серед хворих 1 059 дітей та 248 медпрацівників.
Хворих побільшало: актуальна статистика
За цей же час до лікарень госпіталізували 2 637 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.
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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській та Запорізькій областях.
Темпи тестування
За добу протестували майже 132,5 тисяч людей, зокрема:
- методом ПЛР – 89 002 особи;
- методом ІФА – 10 265 осіб;
- експрес-тестами – 33 178 осіб.
Всього провели 12 875 426 ПЛР-тестувань.Загальна картина захворюваності на COVID-19 в Україні
Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 435 413 випадки захворювання на коронавірус.
Станом на 1 жовтня одужали 2 258 455 людини. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 446 мешканців країни.
Ситуація по регіонах
- Київ – 599 випадків;
- Вінницька область – 200 випадків;
- Волинська область – 325 випадків;
- Дніпропетровська область – 725 випадків;
- Донецька область – 745 випадків;
- Житомирська область – 375 випадків;
- Закарпатська область – 109 випадків;
- Запорізька область – 770 випадків;
- Івано-Франківська область – 301 випадок;
- Київська область – 413 випадків;
- Кіровоградська область – 73 випадки;
- Луганська область – 485 випадків;
- Львівська область – 794 випадки;
- Миколаївська область – 327 випадків;
- Одеська область – 696 випадків;
- Полтавська область – 342 випадки;
- Рівненська область – 445 випадків;
- Сумська область – 454 випадки;
- Тернопільська область – 380 випадків;
- Харківська область – 1 225 випадків;
- Херсонська область – 479 випадків;
- Хмельницька область – 607 випадків;
- Черкаська область – 409 випадків;
- Чернівецька область – 566 випадків;
- Чернігівська область – 190 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Вакцинація в Україні
Проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня вакцинували 129 533 людини. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані – 57 265 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплили 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 12 747 523 щеплення.
Протягом доби працювали:
- 897 мобільних бригад;
- 2 976 пунктів щеплення;
- 346 центрів вакцинації.