З кожним днем більше: вже понад 12 тисяч нових COVID-хворих за добу

В Україні впродовж останньої доби, 30 вересня, підтвердили 12 034 випадки інфікування коронавірусом. Серед хворих 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

Хворих побільшало: актуальна статистика

За цей же час до лікарень госпіталізували 2 637 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській та Запорізькій областях.

Темпи тестування

За добу протестували майже 132,5 тисяч людей, зокрема:

методом ПЛР – 89 002 особи;

методом ІФА – 10 265 осіб;

експрес-тестами – 33 178 осіб.

Всього провели 12 875 426 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах

Київ – 599 випадків;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 325 випадків;

Дніпропетровська область – 725 випадків;

Донецька область – 745 випадків;

Житомирська область – 375 випадків;

Закарпатська область – 109 випадків;

Запорізька область – 770 випадків;

Івано-Франківська область – 301 випадок;

Київська область – 413 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 485 випадків;

Львівська область – 794 випадки;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 696 випадків;

Полтавська область – 342 випадки;

Рівненська область – 445 випадків;

Сумська область – 454 випадки;

Тернопільська область – 380 випадків;

Харківська область – 1 225 випадків;

Херсонська область – 479 випадків;

Хмельницька область – 607 випадків;

Черкаська область – 409 випадків;

Чернівецька область – 566 випадків;

Чернігівська область – 190 випадків.

Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 435 413 випадки захворювання на коронавірус.Станом на 1 жовтня одужали 2 258 455 людини. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 446 мешканців країни.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Вакцинація в Україні

Проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня вакцинували 129 533 людини. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані – 57 265 людей.



Від початку вакцинальної кампанії щеплили 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 12 747 523 щеплення.

Протягом доби працювали:

897 мобільних бригад;

2 976 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу