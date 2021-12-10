Невтішна статистика поширення діабету
Відповідно до аналізу вчених, вже до 2030 року кількість випадків діабету у світі збільшиться до 643 мільйони. Зараз, за аналізом вчених, близько 240 мільйонів людей у світі не знають про свій діагноз, а ще 319 мільйонів страждають на переддіабет (коли рівень глюкози підвищений натщесерце).
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Понад 75% всіх дорослих з діабетом зараз живуть у країнах із низьким та середнім рівнем доходом. Близько 6,7 мільйона смертей у 2021 році можуть бути пов'язані з діабетом.
У світі виникла гостра потреба в ефективних стратегіях протидії зростанню кількості людей, які страждають на діабет у всьому світі,
– резюмували автори дослідження.
Вплив пандемії
Вчені наголосили, що COVID-19 тільки підвищує ризик для людей з діабетом, а високий рівень цукру в крові і високий рівень глікованого гемоглобіну, (HbA1c).
Показник довгострокового контролю цукру в крові при діабеті, можна використовувати для прогнозування тяжких випадків коронавірусної хвороби.
Критичним є також те, що вчені фіксують значне зростання захворюваності на діабет 2 типу серед молоді.
Ситуація у світі
- Найвищі показники діабету 2 типу серед молоді у Сполучених Штатах, Канаді, а також Бразилії та Мексиці.
- Найнижчі показники були зареєстровані у Європі.
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