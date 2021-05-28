У кожного міста є свій унікальний набір мікробів

У кожного міста є свій мікробний відбиток пальця. Бактерії та віруси на одязі людини можуть з точністю до 88% розповісти, звідки вона приїхала.

Як виникла ідея для дослідження

Такі висновки зробили американські вчені після того, як один з них вирішив дізнатися, які мікроби потрапили в організм його маленької доньки, коли вона лизнула поручень в метро Нью-Йорка.

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Його звуть Кріс Мейсон, він батько цієї дівчинки та генетик з Weill Cornell Medicine. Своє дослідження розпочав ще у 2015 році. Він ходив по підземці та брав мазки з поручнів, сидінь, вікон. Чоловік з'ясував, що майже половина мікробів з метро невідома науці.

Після цього він вирішив перевірити, яка ситуація в інших мегаполісах. Колеги Мейсона збирали зразки в 60 містах світу на всіх населених континентах. Вони терли ганчірками лавки, турнікети та квиткові кіоски, трамваї, автобуси та вагони метро.

Унікальний набір бактерій у різних містах

Аналіз показав, що 45% мікробів, які живуть в транспортних системах, невідомі науці. Це 11 000 вірусів і 1302 бактерії.

У 97% зразків був присутній набір з 31 виду організмів. Їх назвали ядром міського мікробіому.

Ще 1 145 видів були присутні в 70% проб. Унікальний мікробний відбиток міста сформували менш поширені бактерії та віруси.

Зібрані вченими дані можуть допомогти виявляти спалахи хвороб на ранніх етапах і точніше визначати кількість бактерій, стійких до антибіотиків.