Міністр закордонних справ Великої Британії пообіцяв кожному повнолітньому жителю забезпечити першу дозу вакцини проти коронавірусу до вересня 2021 року.

Так, вакцину буде запропоновано лише повнолітнім британцям. Про це заявив перший державний секретар Великої Британії і глава МЗС Домінік Рааб, пише видання The Guardian.

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Наша мета – запропонувати всьому дорослому населенню першу дозу до вересня. Якщо ми зможемо зробити це швидше, то чудово, але поки що – це нинішні орієнтири,

– заявив Рааб.

Він додав, що влада має домовленості з семи постачальниками препарату. Відтак країна повинна отримати 360 мільйонів доз вакцини.

Перший державний секретар Великої Британії також сподівається, що уряд зможе ранньою весною почати поетапно знімати обмежувальні заходи для поступового повернення життя в країні у звичайний ритм.

Додамо, 8 грудня Британія першою у світі розпочала масову вакцинацію від COVID-19 препаратом компаній Pfizer/BioNTech. Тоді уряд придбав 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech.



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