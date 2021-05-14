Дослідники Університету Едіт Ковен вивчили дані понад 50 тисяч людей, які брали участь у дослідженні. Стан здоров'я і дієта кожного учасника аналізували впродовж 23 років.

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Результати дослідження

В учасників, які вживали овочі, багаті на нітрати, артеріальний тиск знизився на 2,5 мм рт. А у людей, які їли найбільше листової зелені, ймовірність серцево-судинних захворювань була нижчою на 26%.

Таким чином команда дослідників дійшла висновку, що щоденне вживання всього однієї чашки сирої листової зелені здатне знизити ймовірність серцевих захворювань у подальшому житті.

Крім того, вчені відзначили, що додавання до щоденного раціону листя шпинату, броколі, салату, капусти або кейлу повністю замінить приймання добавок.

Змішувати листову зелень можна, але головне – не вичавлювати з неї сік. Вижимання соку з овочів видаляє корисну м'якоть і клітковину,

– зазначив співавтор дослідження, доктор Кетрін Бондонно.

Попередні дослідження уже вказували на користь вживання шпинату та інших листових овочів для здоров'я м'язів. Зокрема, дослідники виявили, що нітрати є ключовим поживною речовиною, що поліпшує функцію м'язів, особливо у літніх жінок.