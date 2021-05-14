Краще добавок: простий спосіб зберегти здоров'я серця

Якщо ви досі не додали до свого раціону зелені овочі, маємо для вас нові аргументи зробити це. Австралійські вчені виявили, що вживання шпинату та броколі відмінно впливають на роботу серця.

Дослідники Університету Едіт Ковен вивчили дані понад 50 тисяч людей, які брали участь у дослідженні. Стан здоров'я і дієта кожного учасника аналізували впродовж 23 років.

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Результати дослідження

В учасників, які вживали овочі, багаті на нітрати, артеріальний тиск знизився на 2,5 мм рт. А у людей, які їли найбільше листової зелені, ймовірність серцево-судинних захворювань була нижчою на 26%.

Таким чином команда дослідників дійшла висновку, що щоденне вживання всього однієї чашки сирої листової зелені здатне знизити ймовірність серцевих захворювань у подальшому житті.

Крім того, вчені відзначили, що додавання до щоденного раціону листя шпинату, броколі, салату, капусти або кейлу повністю замінить приймання добавок.

Змішувати листову зелень можна, але головне – не вичавлювати з неї сік. Вижимання соку з овочів видаляє корисну м'якоть і клітковину,

– зазначив співавтор дослідження, доктор Кетрін Бондонно.

Попередні дослідження уже вказували на користь вживання шпинату та інших листових овочів для здоров'я м'язів. Зокрема, дослідники виявили, що нітрати є ключовим поживною речовиною, що поліпшує функцію м'язів, особливо у літніх жінок.