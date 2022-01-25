ПЛР-тестування на COVID-19 вважають золотим стандартом діагностики коронавірусу, його точність 95%. Втім, це дорогий тест, який займає кілька годин для отримання результату. Вчені з Вашингтонського університету розробили новий прилад, який дозволяє з точністю 97% проводити експрес-тестування.
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Як працює новий тест
Тест Harmony поєднує швидкість домашніх тестів на антигени з точністю ПЛР-методу, який проводять в лабораторії. Як і ПЛР, Harmony виявляє генетичний матеріал SARS-CoV-2 у зразках мазків із носа.
Прилад одночасно аналізує чотири зразки та через 20 хвилин передає результати на смартфон.
Тест аналізує різні ділянки геному вірусу, це дає можливість точно визначати штами з великою кількістю мутацій в одній області. Це важливо, адже, наприклад, штам Омікрон містить у спайковому білку понад 30 таких мутацій.
Перспектива застосування тесту
Вчені сподіваються, що наразі тест почнуть активно використовувати для діагностики коронавірусу у громадських місцях для експрес-тестування.
Втім, надалі вони мають намір адаптувати його для домашнього використання.
Раніше подібний до точності експрес-тест представили вчені з Чикаго. Вони одразу розробляли прототип домашнього тесту по слині.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу