Краще за ПЛР: нова технологія виявляє геном коронавірусу за 20 хвилин

Новий тест точно визначає всі варіанти SARS-CoV-2. Метод не вимагає складного обладнання, а результат діагностики готовий за 20 хвилин.

ПЛР-тестування на COVID-19 вважають золотим стандартом діагностики коронавірусу, його точність 95%. Втім, це дорогий тест, який займає кілька годин для отримання результату. Вчені з Вашингтонського університету розробили новий прилад, який дозволяє з точністю 97% проводити експрес-тестування.

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Як працює новий тест

Тест Harmony поєднує швидкість домашніх тестів на антигени з точністю ПЛР-методу, який проводять в лабораторії. Як і ПЛР, Harmony виявляє генетичний матеріал SARS-CoV-2 у зразках мазків із носа.

Прилад одночасно аналізує чотири зразки та через 20 хвилин передає результати на смартфон.

Тест аналізує різні ділянки геному вірусу, це дає можливість точно визначати штами з великою кількістю мутацій в одній області. Це важливо, адже, наприклад, штам Омікрон містить у спайковому білку понад 30 таких мутацій.

Перспектива застосування тесту

Вчені сподіваються, що наразі тест почнуть активно використовувати для діагностики коронавірусу у громадських місцях для експрес-тестування.

Втім, надалі вони мають намір адаптувати його для домашнього використання.

Раніше подібний до точності експрес-тест представили вчені з Чикаго. Вони одразу розробляли прототип домашнього тесту по слині.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу