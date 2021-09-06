Краснуха передається повітряно-крапельним шляхом через чхання, кашель і контакт зі слиною, наприклад через поцілунок. Також є ризик передачі від матері до плоду. Тварини не поширюють це захворювання.

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Інфікована людина заразна протягом одного – двох тижнів до і після захворювання. Хворобу можна поширювати, навіть якщо немає симптомів.

Симптоми краснухи

Найчастіше у краснухи немає будь-яких симптомів і вона проходить непомітно. Якщо вони є, то з'являються через два – три тижні після контакту з вірусом. Зазвичай вони тривають від одного до п'яти днів і можуть включати:

температуру близько 38,9 градуса за Цельсієм, але може бути й нижче;

головний біль;

закладений ніс або нежить;

червоні очі;

збільшені лімфовузли біля основи черепа, задньої частини шиї та за вухами;

дрібний червоний висип, який починається на обличчі і швидко поширюється на тулуб, на руки і ноги, а потім зникає в тій же послідовності. Тримається вона від одного до п'яти днів;

біль в суглобах, особливо у молодих жінок.

Діагностика краснухи

Висип при краснусі схожа на висип при інших вірусних захворюваннях. Тому лікарі підтверджують хворобу за допомогою аналізу крові на вірус.

Лікування краснухи

Зазвичай краснуху не лікують, тому що вона проходить швидко без важких симптомів. Достатньо багато відпочивати. Іноді хворим рекомендують ізолюватися, щоб нікого не заразити.

Вагітним жінкам можуть призначити гамма-глобулін, який допомагає боротися з інфекцією. Він полегшує симптоми у жінки, але не виключає можливість зараження дитини. Підтримуюча терапія дитини залежить від ступеня ускладнень. Дітям з множинними проблемами може знадобитися раннє лікування командою фахівців.

Вакцина проти краснухи

Від краснухи є вакцина. Імунна відповідь виробляється через 15 днів після щеплення і зберігається не менше 20 років. Побічні ефекти зазвичай легкі – слабке підвищення температури, висип, біль і почервоніння в місці уколу.

Щеплення проти краснухи в Україні включена в Національний календар щеплень. Її роблять на 12 місяць життя, а потім проводять ревакцинацію в 6 років.