Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що першочерговим завданням нового міністра буде пришвидшення вакцинації від COVID-19. Як вона зауважила, мовиться про щеплення усього дорослого населення в державі до кінця 2021 року.

Читайте також У суспільства було багато запитань, – Олещук про звільнення Степанова, Криклія і Петрашка

За словами Кравчук, "Слуга народу" проведе ще одну зустріч на фракційному засіданні з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком, який є одним із кандидатів на цю посаду.

Депутатка зауважила, що він вже планує певні кроки для пришвидшення вакцинації.

Ляшко працює з великими роботодавцями, наприклад з мережами супермаркетів, де дуже багато людей одночасно працюють у сфері обслуговування,

– заявила нардепка.

Другий етап медичної реформи

За словами Кравчук, ще одним завданням нового міністра буде плавне проходження другого етапу медичної реформи. Депутатка зауважила, що отримує повідомлення з різних лікарень про недосконалість системи.

"Треба ретельно стежити, щоб і пацієнти мали доступ до медицини, і лікарі відчували себе потрібними в державі", – розповіла Кравчук.

До теми Медреформа в дії: чи може якісна медицина бути безкоштовною

Боротьба не лише з COVID-19

Кравчук вважає, що третьою вимогою до міністра охорони здоров'я є рішучі дії, які стосуються боротьби не лише з коронавірусом, а й з іншими захворюваннями. Зокрема, мовиться про туберкульоз, СНІД та ВІЛ.

Як розповіла депутатка, її колеги з профільного комітету парламенту неодноразово скаржилися на прорахунки Степанова у цьому питанні.

Кравчук назвала вимоги щодо роботи нового очільника МОЗ: дивіться відео

Що цьому передувало