Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що першочерговим завданням нового міністра буде пришвидшення вакцинації від COVID-19. Як вона зауважила, мовиться про щеплення усього дорослого населення в державі до кінця 2021 року.
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За словами Кравчук, "Слуга народу" проведе ще одну зустріч на фракційному засіданні з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком, який є одним із кандидатів на цю посаду.
Депутатка зауважила, що він вже планує певні кроки для пришвидшення вакцинації.
Ляшко працює з великими роботодавцями, наприклад з мережами супермаркетів, де дуже багато людей одночасно працюють у сфері обслуговування,
– заявила нардепка.
Другий етап медичної реформи
За словами Кравчук, ще одним завданням нового міністра буде плавне проходження другого етапу медичної реформи. Депутатка зауважила, що отримує повідомлення з різних лікарень про недосконалість системи.
"Треба ретельно стежити, щоб і пацієнти мали доступ до медицини, і лікарі відчували себе потрібними в державі", – розповіла Кравчук.
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Боротьба не лише з COVID-19
Кравчук вважає, що третьою вимогою до міністра охорони здоров'я є рішучі дії, які стосуються боротьби не лише з коронавірусом, а й з іншими захворюваннями. Зокрема, мовиться про туберкульоз, СНІД та ВІЛ.
Як розповіла депутатка, її колеги з профільного комітету парламенту неодноразово скаржилися на прорахунки Степанова у цьому питанні.
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Що цьому передувало
- Верховна Рада 18 травня проголосувала за звільнення Максима Степанова з посади очільника МОЗ. З відповідним поданням до парламенту звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Найближчим часом в Україні з'явиться новий міністр охорони здоров'я. Основним претендентом є головний санітарний лікар Віктор Ляшко, однак є й інші кандидатури.
- Денис Шмигаль заявив, що перед новим очільником МОЗ поставлять дуже чіткі завдання. Окрім того, він матиме жорсткі кінцеві терміни для їхнього виконання.