Є ряд напрямів, – Кравчук назвала вимоги щодо роботи нового очільника МОЗ

Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Після цього до роботи нового очільника МОЗ буде низка вимог.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що першочерговим завданням нового міністра буде пришвидшення вакцинації від COVID-19. Як вона зауважила, мовиться про щеплення усього дорослого населення в державі до кінця 2021 року.

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За словами Кравчук, "Слуга народу" проведе ще одну зустріч на фракційному засіданні з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком, який є одним із кандидатів на цю посаду.

Депутатка зауважила, що він вже планує певні кроки для пришвидшення вакцинації.

Ляшко працює з великими роботодавцями, наприклад з мережами супермаркетів, де дуже багато людей одночасно працюють у сфері обслуговування,

– заявила нардепка.

Другий етап медичної реформи

За словами Кравчук, ще одним завданням нового міністра буде плавне проходження другого етапу медичної реформи. Депутатка зауважила, що отримує повідомлення з різних лікарень про недосконалість системи.

"Треба ретельно стежити, щоб і пацієнти мали доступ до медицини, і лікарі відчували себе потрібними в державі", – розповіла Кравчук.

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Боротьба не лише з COVID-19

Кравчук вважає, що третьою вимогою до міністра охорони здоров'я є рішучі дії, які стосуються боротьби не лише з коронавірусом, а й з іншими захворюваннями. Зокрема, мовиться про туберкульоз, СНІД та ВІЛ.

Як розповіла депутатка, її колеги з профільного комітету парламенту неодноразово скаржилися на прорахунки Степанова у цьому питанні.

Кравчук назвала вимоги щодо роботи нового очільника МОЗ: дивіться відео

Що цьому передувало