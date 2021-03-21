Країнам Євросоюзу пропонували купити партії неіснуючих вакцин проти COVID-19 вартістю понад 14 мільярдів євро. Правоохоронцям вдалося зупинити зловмисників.

Справу нині розслідують у Фінляндії, але поки не можуть розголошувати інформації щодо злочинців. Про це повідомив директор Європейського бюро боротьби з шахрайством Віллі Ітяля.

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Держав ЄС збентежила пропозиція

Чиновник зазначив, що шахраї пов'язані з організованою злочинністю і діють з третіх країн. Довідалися про махінації після того, як кілька країн ЄС зв'язалися з Європейською комісією.

Ми вивчили пропозиції та виявили, що за ними стояли злочинці. Пропозиції були оформлені добре, вони виглядали цілком реальними. Йдеться як про організовану злочинність, так і про невелике приватне підприємство,

– наголосив Віллі Ітяля.

Він додав, що шахраї просили передоплату, а потім, якби хтось погодився її надати, планували зникнути.