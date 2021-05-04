Держави G20 підтримають введення паспортів вакцинації, – Bloomberg

4 травня 2021 , 15:28
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Джерело:

Bloomberg

Міністри туризму країн Great 20 4 травня провели відеоконференцію щодо введення паспортів вакцинації від COVID-19. Запровадження цих документів дозволить швидше відновити туристичний сектор.

Як ідеться у проєкті спільної заяви, відновлення нормального туристичного потоку – шлях до повного відновлення економіки. Ця заява вже опинилася на руках у ЗМІ.

До речі У ВООЗ підрахували, скільки потрібно грошей, щоб вакцинувати більшість людей у світі

Підтримка COVID-паспортів

4 травня відбулася перша дискусія на технічному рівні на засіданні Ради з інтегрованого реагування на політичну кризу (IPCR). 5 травня має відбутися обговорення на засіданні послів ЄС.

Міністри зазначили: готові підтримувати зусилля щодо безпечної мобільності, координуючи дії. Зокрема спільним введенням цифрового зеленого сертифікату Європейського Союзу. 

Цей документ буде свідчити про те, що:

  • носій був повністю щеплений;
  • має імунітет через відновлення після хвороби;
  • нещодавно отримав негативний результат.

Спільне погодження ковідних паспортів необхідне для нормального функціонування туристичної галузі. Її ж відновлення важливе для нормалізації світової економіки.

Ми наголошуємо, що відновлення подорожей і туризму є вирішальним для відновлення світової економіки через прямий та непрямий економічний вплив, який цей сектор робить на інші,
– йдеться в документі.

В'їзд вакцинованих туристів у країни ЄС

  • Європейська комісія 3 травня рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які отримали щеплення проти коронавірусу сертифікованими на території об'єднання препаратами.
  • Запроваджувати паспорти вакцинації, за попередньою інформацією, планують із 15 червня.
  • Сертифікат мають погодити усі держави-члени ЄС: тобто 27 країн. Європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні.
  • Раніше Євросоюзі заявили, що запровадження COVID-паспорту не змінить безвізовий режим.
  • Українці зможуть подорожувати до ЄС, коли епідеміологічна ситуація це дозволить.
  • Щодо введення COVID-паспортів в Україні, то влада заявила, що також вивчає це питання і ймовірно, вони також з'являться в Україні.
Автор: Вероніка Климська