Канцлерка Німеччини розповіла, що лідери G7 виділять для цього 2,3 мільярда доз вакцини до кінця 2022 року. Про це вона повідомила під час пресконференції у неділю, 13 червня.
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Ми єдині в думці, що пандемію можна побороти тільки глобально, і що виходом з пандемії є вакцини. До кінця 2022 року 2,3 мільярда доз будуть розподілені серед країн, що розвиваються,
– сказала політикиня.
Ангела Меркель зазначила, що її держава зробить "значний внесок" і "відповідатиме за 350 мільйонів" доз щеплень від коронавірусу.
Вакцинація у світі: що відомо
- Наразі розрив між вакцинованими та невакцинованими країнами дуже великий. Скажімо, понад 50% жителів США та Великої Британії отримали хоча б одну дозу вакцини. Натомість в Африці – менш ніж 2% людей.
- У ВООЗ заявили – для того, щоб подолати коронавірус, недостатньо однієї вакцинації. Медики, що людям необхідно адаптувати свій спосіб життя та менше контактувати між собою.
- Найшвидше населення щеплює Китай. Впродовж останніх декількох тижнів в країні вакцинують по 20 мільйонів громадян на добу. Такими темпами до літа у КНР щеплення отримають всі громадяни.
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