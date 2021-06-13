Канцлерка Німеччини розповіла, що лідери G7 виділять для цього 2,3 мільярда доз вакцини до кінця 2022 року. Про це вона повідомила під час пресконференції у неділю, 13 червня.

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Ми єдині в думці, що пандемію можна побороти тільки глобально, і що виходом з пандемії є вакцини. До кінця 2022 року 2,3 мільярда доз будуть розподілені серед країн, що розвиваються,

– сказала політикиня.

Ангела Меркель зазначила, що її держава зробить "значний внесок" і "відповідатиме за 350 мільйонів" доз щеплень від коронавірусу.

Зверніть увагу! Наразі не зрозуміло, чи згадані Ангелою Меркель 2,3 мільярда доз вакцин включають тільки пожертвування, чи також експорт, чи фінансування міжнародної ініціативи COVAX.

Вакцинація у світі: що відомо

Наразі розрив між вакцинованими та невакцинованими країнами дуже великий. Скажімо, понад 50% жителів США та Великої Британії отримали хоча б одну дозу вакцини. Натомість в Африці – менш ніж 2% людей.

У ВООЗ заявили – для того, щоб подолати коронавірус, недостатньо однієї вакцинації. Медики, що людям необхідно адаптувати свій спосіб життя та менше контактувати між собою.

Найшвидше населення щеплює Китай. Впродовж останніх декількох тижнів в країні вакцинують по 20 мільйонів громадян на добу. Такими темпами до літа у КНР щеплення отримають всі громадяни.

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