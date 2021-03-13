Країни ЄС вимагають пом'якшити правила в'їзду туристів до Європи, – Bloomberg
Деякі країни Європи прагнуть пом'якшити правила в'їзду для громадян держав, які не є членами ЄС.
Джерело:Bloomberg
Видання написало, що з такою пропозицією виступили країни, для яких туристичний сектор відіграє важливу роль.
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За даними Bloomberg, країни, які бажають пом'якшення обмежень, пропонують перейти до системи, яка дозволить туристам приїжджати в ЄС, якщо вони:
- вакциновані проти коронавірусу,
- перехворіли COVID-19,
- мають негативний результат ПЛР-тесту.
Видання зазначає, що така система нагадує ковідні паспорти, які запропонували для впровадження всередині Єврозони.
Це питання лідери країн ЄС обговорять на саміті в кінці березня.
Деякі країни вже розробляють односторонні плани відкриття кордонів для туристів з-за меж ЄС, зокрема, для людей з Великої Британії.
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