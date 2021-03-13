Країни ЄС вимагають пом'якшити правила в'їзду туристів до Європи, – Bloomberg

13 березня 2021 , 13:47
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Джерело:

Bloomberg

Деякі країни Європи прагнуть пом'якшити правила в'їзду для громадян держав, які не є членами ЄС.

Видання написало, що з такою пропозицією виступили країни, для яких туристичний сектор відіграє важливу роль.

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За даними Bloomberg, країни, які бажають пом'якшення обмежень, пропонують перейти до системи, яка дозволить туристам приїжджати в ЄС, якщо вони:

  • вакциновані проти коронавірусу,
  • перехворіли COVID-19,
  • мають негативний результат ПЛР-тесту.

Видання зазначає, що така система нагадує ковідні паспорти, які запропонували для впровадження всередині Єврозони.

Це питання лідери країн ЄС обговорять на саміті в кінці березня.

Деякі країни вже розробляють односторонні плани відкриття кордонів для туристів з-за меж ЄС, зокрема, для людей з Великої Британії.

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