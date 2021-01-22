Країни Європейського Союзу домовилися про взаємне визнання результатів тестування на коронавірус. Таке рішення дозволить безперебійно функціонувати внутрішньому ринку ЄС.

ЄС визнаватиме результати тестів на COVID-19 всіх країн-членів

Держави-члени Євросоюзу повинні визнавати результати експрес-тестів на антигени та ПЛР-тестів. Про це мовиться у рішенні за підсумками зустрічі лідерів країн ЄС.

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Крім того, ЄС рекомендує держав обмінюватися стандартизованим набором даних, розробити загальний список експрес-тестів на антигени коронавірусу та визначити пріоритети ситуацій для їх використання.

У рішенні підкреслили, що взаємне визнання тестів дозволить пом'якшити поширення вірусу і сприятиме безперебійному функціонуванню внутрішнього європейського ринку. Також таке нововведення матиме важливе значення для полегшення подорожей між країнами та відстежування контактів.

Вакцинація проти COVID-19 в ЄС