Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що газета The Sun, у якій з'явилась ця інформація, не є науковою. Мовляв, це причина, аби не вірити.

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"Газета Sun – це ж дуже відома глибоко ненаукова газета. Ну, напевно, так ми і ставимося до цих публікацій", – сказав Пєсков.

До слова. Кремль традиційно відхрещується від усіх звинувачень у свій бік. Так сталося і з цінами на газ. У ЗМІ говорять про те, що у такий спосіб Росія шантажує Європу. У Кремлі, звісно ж, "ні при чому".

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