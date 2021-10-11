Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що газета The Sun, у якій з'явилась ця інформація, не є науковою. Мовляв, це причина, аби не вірити.
До теми Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ
"Газета Sun – це ж дуже відома глибоко ненаукова газета. Ну, напевно, так ми і ставимося до цих публікацій", – сказав Пєсков.
Заяви про крадіжку формули AstraZeneca
- У британських ЗМІ повідомили, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини.
- Британські спецслужби заявили, що цю формулу Росія хоче використати при розробці препарату "Супутник V".
- Що цікаво, вакцина, яку представила Росія дійсно має технологію, подібну до вакцини AstraZeneca.
- До слова, в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних.