Кремль традиційно відхрестився від заяви про крадіжку формули вакцини AstraZeneca
11 жовтня 2021 , 16:57Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
За інформацією британських спецслужб, Росія викрала формулу вакцини AstraZeneca для розробки "Супутника V". У Кремлі вважають, що ці публікації непрофесійні, аби реагувати на них.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що газета The Sun, у якій з'явилась ця інформація, не є науковою. Мовляв, це причина, аби не вірити.
До теми Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ
"Газета Sun – це ж дуже відома глибоко ненаукова газета. Ну, напевно, так ми і ставимося до цих публікацій", – сказав Пєсков.До слова. Кремль традиційно відхрещується від усіх звинувачень у свій бік. Так сталося і з цінами на газ. У ЗМІ говорять про те, що у такий спосіб Росія шантажує Європу. У Кремлі, звісно ж, "ні при чому".
Заяви про крадіжку формули AstraZeneca
- У британських ЗМІ повідомили, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини.
- Британські спецслужби заявили, що цю формулу Росія хоче використати при розробці препарату "Супутник V".
- Що цікаво, вакцина, яку представила Росія дійсно має технологію, подібну до вакцини AstraZeneca.
- До слова, в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних.