Кремль традиційно відхрестився від заяви про крадіжку формули вакцини AstraZeneca

За інформацією британських спецслужб, Росія викрала формулу вакцини AstraZeneca для розробки "Супутника V". У Кремлі вважають, що ці публікації непрофесійні, аби реагувати на них.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що газета The Sun, у якій з'явилась ця інформація, не є науковою. Мовляв, це причина, аби не вірити.

До теми Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ

"Газета Sun – це ж дуже відома глибоко ненаукова газета. Ну, напевно, так ми і ставимося до цих публікацій", – сказав Пєсков.

Заяви про крадіжку формули AstraZeneca

У британських ЗМІ повідомили, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини.

Британські спецслужби заявили, що цю формулу Росія хоче використати при розробці препарату "Супутник V".

Що цікаво, вакцина, яку представила Росія дійсно має технологію, подібну до вакцини AstraZeneca.

До слова, в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних.