Кремль традиційно відхрестився від заяви про крадіжку формули вакцини AstraZeneca

11 жовтня 2021 , 16:57
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Джерело:

Интерфакс

За інформацією британських спецслужб, Росія викрала формулу вакцини AstraZeneca для розробки "Супутника V". У Кремлі вважають, що ці публікації непрофесійні, аби реагувати на них.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що газета The Sun, у якій з'явилась ця інформація, не є науковою. Мовляв, це причина, аби не вірити. 

До теми Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ

"Газета Sun – це ж дуже відома глибоко ненаукова газета. Ну, напевно, так ми і ставимося до цих публікацій", – сказав Пєсков.

До слова. Кремль традиційно відхрещується від усіх звинувачень у свій бік. Так сталося і з цінами на газ. У ЗМІ говорять про те, що у такий спосіб Росія шантажує Європу. У Кремлі, звісно ж, "ні при чому".

Заяви про крадіжку формули AstraZeneca

  • У британських ЗМІ повідомили, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини. 
  • Британські спецслужби заявили, що цю формулу Росія хоче використати при розробці препарату "Супутник V".
  • Що цікаво, вакцина, яку представила Росія дійсно має технологію, подібну до вакцини AstraZeneca. 
  • До слова, в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних.
Автор: Тетяна Пасічник