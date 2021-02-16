Крихітний пластир визначає основні показники організму: як працює винахід

Джерело:New Atlas
Нова розробка інженерів з США – перший переносний пристрій, який контролює серцево-судинні сигнали і низку біохімічних процесів організму одночасно.
Новий пристрій розміром з велику поштову марку розпізнає хімічні, фізичні та електрофізіологічні сигнали тіла. Усередині пристрою захований датчик кров'яного тиску, хімічний сенсор, який вимірює рівень молочної кислоти, кофеїну та алкоголю в поті, датчик рівня цукру в тканинних рідинах.
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Винахід може допомоги пацієнтам з гіпертонією або діабетом моніторити життєві показники.
Наразі дослідники працюють над новою версією пристрою з ще більшою кількістю датчиків, і сподіваються одного разу зробити його бездротовим.