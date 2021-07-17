Така ситуація в Криму уже кілька днів поспіль – добовий приріст хворих на коронавірус стрімко зростає. Попередній максимум зафіксували напередодні – коронавірус виявили у 394 осіб.
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У Криму посилили карантин
У зв'язку з рекордною захворюваністю окупанти посилили карантинні обмеження на півострові:
- з 1 серпня дитячі табори з невакцинованим персоналом закривають;
- також в закритий режим роботи переводять і стаціонарні установи соціального обслуговування з не імунізованим персоналом;
- до 17 серпня призупинили диспансеризацію населення.
До слова, в Криму могла погіршитись епідеміологічна ситуація внаслідок поширення небезпечного штаму Дельта, який наразі циркулює в РФ. Вперше на острові зафіксували варіант Дельта ще наприкінці червня.