Така ситуація в Криму уже кілька днів поспіль – добовий приріст хворих на коронавірус стрімко зростає. Попередній максимум зафіксували напередодні – коронавірус виявили у 394 осіб.

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Ситуація з COVID-19 в Криму Всього на острові за даними окупантів зареєстрували понад 53 тисячі випадків інфікування SARS-CoV-2, видужали за весь період 46 800 людей, померла 1631 пацієнт.

У Криму посилили карантин

У зв'язку з рекордною захворюваністю окупанти посилили карантинні обмеження на півострові:

з 1 серпня дитячі табори з невакцинованим персоналом закривають;

також в закритий режим роботи переводять і стаціонарні установи соціального обслуговування з не імунізованим персоналом;

до 17 серпня призупинили диспансеризацію населення.

До слова, в Криму могла погіршитись епідеміологічна ситуація внаслідок поширення небезпечного штаму Дельта, який наразі циркулює в РФ. Вперше на острові зафіксували варіант Дельта ще наприкінці червня.