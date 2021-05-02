Критична межа: за яких симптомів COVID-19 треба терміново звернутися до лікаря

Чимало українців вкрай зухвало ставляться до свого здоров'я. Тож, захворівши на COVID-19, частина з них навіть не звертається до лікаря.

Як сказала інфекціоністка Леся Радковська в інтерв'ю 24 каналу, частина хворих терплять, поки не їхній стан не стане вже дуже важким.

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Як розрізнити легкі та важкі симптоми

Інфекціоністка пояснила, що специфічними симптомами при COVID-19 є втрата смаку і нюху. Саме за ними нерідко роблять припущення, що людина захворіла саме на коронавірус. Однак є й інші симптоми хвороби, які схожі на грип чи застуду. До прикладу, температура чи кашель.

За словами Лесі Радковської, зазвичай перші симптоми при COVID-19 – це:

незначне покашлювання,

невисока температура, що збивається антипіретиками,

не сильна слабкість – людина може піти в туалет чи приготувати їжу.

Для кожної людини поняття "легкі симптоми" – різне. Дехто терпить до того, що стан вже дуже важкий, а він каже: "Та мені нічого". При будь-яких скаргах і симптомах пацієнт має звертатись до сімейного лікаря,

– зазначила Радковська.

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Натомість до важких симптомів, при яких хворий обов'язково має звернутися до лікаря, належать:

прояви кровохаркання,

лихоманка, яка не збивається,

задишка і сатурація падає менше за 92%,

втрата свідомості,

психічні розлади та гострий біль.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В яких випадках треба терміново викликати швидку

Інфекціоністка пояснила, що стаціонарне лікування зазвичай потрібне людям похилого віку та тим, хто має супутні хвороби. До прикладу:

гіпертонія,

цукровий діабет,

бронхіальна астма.

Людина хворіє кілька днів, має легкі симптоми, а потім раптово наростає задишка, кровохаркання, знову температура височезна, сатурація падає нижче 92. Тоді негайно потрібен стаціонар,

– наголосила вона.

Леся Радковська додала, що при появі різкого болю у животі чи грудях, також треба негайно викликати швидку допомогу.