Зокрема, ліжка з киснем зайняті на 10%. А реанімаційні ліжка заповнені пацієнтами з коронавірусом на 15%.

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Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко зазначив, що це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року. Тоді було плато перед весняною хвилею.

Проблемні області

Експерт повідомив, що на зараз критична ситуація із захворюваністю фіксується в таких областях:

Дніпропетровській;

Харківській;

Чернівецькій;

Житомирській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Львівській;

Хмельницькій;

Івано-Франківській;

Рівненській;

Чернігівській;

Київській;

Полтавській;

Закарпатській;

Вінницькій;

та у Києві.

Крім того, зростання захворюваності спостерігається в Черкаській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Поки що там показники тримають на зеленому рівні, але тенденція загрозлива – динаміка дуже погана. Вона є розпорошеною, зараз немає явних драйверів зростання на рівні країн. Це збільшує ризик, що воно може початись із довільного регіону,

– зауважив він.

Госпіталізацій побільшало

Разом з тим, госпіталізації вже на чверть перевищують виписки. Тож, навантаження на систему охорони здоров'я більшає.

"За тиждень додатково вже 16% пацієнтів потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння – минулого тижня зростання було у 9%", – додав Ганіченко.

Також, за словами аналітика, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перебуває на безпрецедентному для України низькому рівні – менше ніж 3%.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

Джерело: МОЗ