Зокрема, ліжка з киснем зайняті на 10%. А реанімаційні ліжка заповнені пацієнтами з коронавірусом на 15%.

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Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко зазначив, що це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року. Тоді було плато перед весняною хвилею.

Проблемні області

Експерт повідомив, що на зараз критична ситуація із захворюваністю фіксується в таких областях:

  • Дніпропетровській;
  • Харківській;
  • Чернівецькій;
  • Житомирській;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Львівській;
  • Хмельницькій;
  • Івано-Франківській;
  • Рівненській;
  • Чернігівській;
  • Київській;
  • Полтавській;
  • Закарпатській;
  • Вінницькій;
  • та у Києві.

Крім того, зростання захворюваності спостерігається в Черкаській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Поки що там показники тримають на зеленому рівні, але тенденція загрозлива – динаміка дуже погана. Вона є розпорошеною, зараз немає явних драйверів зростання на рівні країн. Це збільшує ризик, що воно може початись із довільного регіону,
– зауважив він.

Госпіталізацій побільшало

Разом з тим, госпіталізації вже на чверть перевищують виписки. Тож, навантаження на систему охорони здоров'я більшає.

"За тиждень додатково вже 16% пацієнтів потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння – минулого тижня зростання було у 9%", – додав Ганіченко.

Також, за словами аналітика, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перебуває на безпрецедентному для України низькому рівні – менше ніж 3%.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

Джерело: МОЗ

  • Від учора в Україні захворіли на коронавірус 890 людей, серед них 81 дитина та 10 медпрацівників.
  • До лікарень госпіталізували 379 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. 27 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Водночас одужало – 433 особи.
  • Найбільше інфікованих зареєстрували в місті Київ та Одеській області.
  • Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 267 219 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 17 серпня про одужання повідомили щонайменше 2 197 508 осіб.
  • Водночас офіційно смерть внаслідок коронавірусу зареєстрували у 53 296 випадків інфікувань.