Критична ситуація з COVID-19 в Україні загострюється: які регіони у небезпеці
Джерело:Київська школа економіки
Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується. Проблеми спостерігаються в 16 із 25 регіонів.
Зокрема, ліжка з киснем зайняті на 10%. А реанімаційні ліжка заповнені пацієнтами з коронавірусом на 15%.
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Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко зазначив, що це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року. Тоді було плато перед весняною хвилею.
Проблемні області
Експерт повідомив, що на зараз критична ситуація із захворюваністю фіксується в таких областях:
- Дніпропетровській;
- Харківській;
- Чернівецькій;
- Житомирській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Львівській;
- Хмельницькій;
- Івано-Франківській;
- Рівненській;
- Чернігівській;
- Київській;
- Полтавській;
- Закарпатській;
- Вінницькій;
- та у Києві.
Крім того, зростання захворюваності спостерігається в Черкаській, Кіровоградській та Тернопільській областях.
Поки що там показники тримають на зеленому рівні, але тенденція загрозлива – динаміка дуже погана. Вона є розпорошеною, зараз немає явних драйверів зростання на рівні країн. Це збільшує ризик, що воно може початись із довільного регіону,
– зауважив він.
Госпіталізацій побільшало
Разом з тим, госпіталізації вже на чверть перевищують виписки. Тож, навантаження на систему охорони здоров'я більшає.
"За тиждень додатково вже 16% пацієнтів потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння – минулого тижня зростання було у 9%", – додав Ганіченко.
Також, за словами аналітика, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перебуває на безпрецедентному для України низькому рівні – менше ніж 3%.
Коронавірус в Україні: свіжі дані
Джерело: МОЗ
- Від учора в Україні захворіли на коронавірус 890 людей, серед них 81 дитина та 10 медпрацівників.
- До лікарень госпіталізували 379 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. 27 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Водночас одужало – 433 особи.
- Найбільше інфікованих зареєстрували в місті Київ та Одеській області.
- Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 267 219 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 17 серпня про одужання повідомили щонайменше 2 197 508 осіб.
- Водночас офіційно смерть внаслідок коронавірусу зареєстрували у 53 296 випадків інфікувань.